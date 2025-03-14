So here are some of the best hotels, according to Google Reviews, in Dewsbury, Batley, Mirfield and Spen where you could have the sweetest of dreams.
1. Healds Hall
Healds Hall, Leeds Road, Liversedge - 4.5 stars out of 5, based on 777 Google Reviews. Photo: Google Street View
2. Geordie Pride Lodge Hotel
Geordie Pride Lodge Hotel, Roberttown Lane, Roberttown - 4.7 stars out of 5, based on 59 Google Reviews. Photo: Google Street View
3. Premier Inn Bradford South
Premier Inn Bradford South, Whitehall Road, Dyehouse Drive, Cleckheaton - 4.3 stars out of 5, based on 497 Google Reviews. Photo: Google Street View
4. Gomersal Park Hotel
Gomersal Park Hotel, Moor Lane, Gomersal - 4.2 stars out of 5, based on 756 Google Reviews. Photo: Google Street View