World Sleep Day 2025: Best hotels in Dewsbury, Batley, Mirfield and Spen for sweetest of dreams

By Adam Cheshire
Published 14th Mar 2025, 06:00 BST
To celebrate World Sleep Day we have taken a look at some of the best hotels in North Kirklees.

So here are some of the best hotels, according to Google Reviews, in Dewsbury, Batley, Mirfield and Spen where you could have the sweetest of dreams.

Healds Hall, Leeds Road, Liversedge - 4.5 stars out of 5, based on 777 Google Reviews.

1. Healds Hall

Healds Hall, Leeds Road, Liversedge - 4.5 stars out of 5, based on 777 Google Reviews. Photo: Google Street View

Geordie Pride Lodge Hotel, Roberttown Lane, Roberttown - 4.7 stars out of 5, based on 59 Google Reviews.

2. Geordie Pride Lodge Hotel

Geordie Pride Lodge Hotel, Roberttown Lane, Roberttown - 4.7 stars out of 5, based on 59 Google Reviews. Photo: Google Street View

Premier Inn Bradford South, Whitehall Road, Dyehouse Drive, Cleckheaton - 4.3 stars out of 5, based on 497 Google Reviews.

3. Premier Inn Bradford South

Premier Inn Bradford South, Whitehall Road, Dyehouse Drive, Cleckheaton - 4.3 stars out of 5, based on 497 Google Reviews. Photo: Google Street View

Gomersal Park Hotel, Moor Lane, Gomersal - 4.2 stars out of 5, based on 756 Google Reviews.

4. Gomersal Park Hotel

Gomersal Park Hotel, Moor Lane, Gomersal - 4.2 stars out of 5, based on 756 Google Reviews. Photo: Google Street View

